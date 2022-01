Melandri scaricato da uno sponsor dopo le dichiarazioni sul Covid

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Prime conseguenze per Marco, finito in una bufera mediaticalea Men On Wheels , in cui ha affermato di aver cercato di contrarre volontariamente ilper poter ...

Ultime Notizie dalla rete : Melandri scaricato

Poi in serata ritratta L'amministratore delegato Maurizio Rossini precisa: " L'accordo con Marcoè scaduto nelle scorse settimane e il rinnovo non è in agenda. Prendiamo le distanze da ......dall'ex pilota MotoGp e Superbike ravennate Marcodopo le frasi infelici sul contagio da Covid - 19 non sembra essere stata molto efficace. Lo sponsor Trentino Marketing infatti ha...Prime conseguenze per Marco Melandri, finito in una bufera mediatica dopo le dichiarazioni a Men On Wheels, in cui ha affermato di aver cercato di contrarre volontariamente il Covid per poter ...TRENTO. Negli ultimi giorni l’ex pilota di Motogp Marco Melandri ha fatto parlare di sé non tanto per i risultati sportivi quanto per le sue dichiarazioni in materia di coronavirus. “Ho preso il Covid ...