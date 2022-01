Melandri fa retromarcia | ' Non ho preso il Covid volontariamente La mia solo una battuta'

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Per unaironica è uscita una tempesta... Mi spiace ma non lo ho contrattoe non sono stato a contatto con un positivo". Così Marco, su Instagram, fa...

Advertising

Corriere : Melandri scaricato da uno sponsor: paga le frasi sul Covid preso apposta (poi smentite) - PaoloGabor : RT @VujaBoskov: buono pilota dovrebbe anche sapere che non è mai buona idea fare retromarcia con motocicletta #melandri - MicheleAnesi : RT @Corriere: Melandri scaricato da uno sponsor: paga le frasi sul Covid preso apposta (poi smentite) - robertoparrilla : RT @BuglianoCalcio: Il Bugliano Calcio comunica di aver imposto ai propri tesserati di prendere il covid-19 volontariamente. Nelle prossime… - Zelgadis265 : RT @Corriere: Melandri scaricato da uno sponsor: paga le frasi sul Covid preso apposta (poi smentite) -

Ultime Notizie dalla rete : Melandri retromarcia

Per una battuta ironica è uscita una tempesta... Mi spiace ma non lo ho contratto volontariamente e non sono stato a contatto con un positivo". Così Marco, su Instagram, farispetto alle sue precedenti dichiarazioni secondo le quali aveva "cercato di prenderlo e per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda". "Scherzando dissi - ...Nemmeno dopo l'improvvisadi sabato scorso, quandoha cercato di sminuire la dichiarazione, ripresa da tutti i siti (e confermata dall'interessato al Corriere della Sera ) con ...Per una battuta ironica è uscita una tempesta... Mi spiace ma non lo ho contratto volontariamente e non sono stato a contatto con un positivo'.L’ex pilota di MotoGp abbandonato da Trentino marketing: «Prendiamo le distanze da quanto affermato, il contratto non viene confermato per il 2022» ...