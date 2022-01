Medici, caccia ai professionisti del futuro: borse di studio dalla Fondazione Gimbe (Di lunedì 17 gennaio 2022) Acquisire un set di conoscenza, attitudini e competenze standardizzato a livello internazionale sulla pratica clinico-assistenziale basato sulle evidenze scientifiche. È l’obiettivo del bando lanciato dalla Fondazione Gimbe e rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia e Professioni Sanitarie e a specializzandi. Nello specifico, saranno erogate 24 borse di studio, ciascuna del valore di 1.300 euro, destinate a coprire la quota di partecipazione al corso di formazione Evidence-based Practice, che si svolgerà a Bologna dal 7 all’11 giugno 2022 e che permette di acquisire l’Ebp core curriculum. La scadenza del bando è fissata alle ore 12 del 15 febbraio 2022. Per informazioni e invio candidature: www.Gimbe4young.it/ebp. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 gennaio 2022) Acquisire un set di conoscenza, attitudini e competenze standardizzato a livello internazionale sulla pratica clinico-assistenziale basato sulle evidenze scientifiche. È l’obiettivo del bando lanciatoe rivolto a laureati inna e Chirurgia e Professioni Sanitarie e a specializzandi. Nello specifico, saranno erogate 24di, ciascuna del valore di 1.300 euro, destinate a coprire la quota di partecipazione al corso di formazione Evidence-based Practice, che si svolgerà a Bologna dal 7 all’11 giugno 2022 e che permette di acquisire l’Ebp core curriculum. La scadenza del bando è fissata alle ore 12 del 15 febbraio 2022. Per informazioni e invio candidature: www.4young.it/ebp. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

