Meccanotecnica | una realtà d’eccellenza locale che ha conquistato le legatorie di tutto il pianeta

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Fondata nel 1964 da Gianattilio Meratti e Gianfranco Tironi, l’azienda bergamascanon si è mai fermata e da Torre De’ Roveri, dove è nata, hail mercato della produzione di macchinari per la produzione industriale di libri, divenendone leader mondiale. Oggi, oltre alla sua sede originale che è ancora attiva e si conferma un elemento importante per l’economia del territorio, l’azienda possiede infatti altre quattro filiali all’estero (U.S.A., Germania, Cina e Polonia) che rappresentano insieme il Gruppo. È il mondo dei libri, infatti, quello in cui opera. Quando stringiamo tra le mani un bel libro, quando ne possiamo apprezzare al tatto e alla vista l’ottima stampa, finitura e confezionamento, dettagli che influiscono moltissimo sulla resa del libro e sulla qualità dell’esperienza del lettore, ...