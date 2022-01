Mattia fuori da Amici 21: l’appello sconcertante della maestra Celentano – FOTO (Di lunedì 17 gennaio 2022) La maestra Celentano quest’anno ha preso di mira Mattia ad Amici 21, ballerino di latino di Raimondo Todaro che non è affatto d’accordo su quanto sta accadendo Nelle scorse ore è stato reso pubblico l’appello della maestra Alessandra Celentano che vuole trovare immediatamente un sostituto per Mattia che lei non ritiene all’altezza di Amici 21. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Laquest’anno ha preso di miraad21, ballerino di latino di Raimondo Todaro che non è affatto d’accordo su quanto sta accadendo Nelle scorse ore è stato reso pubblicoAlessandrache vuole trovare immediatamente un sostituto perche lei non ritiene all’altezza di21. L'articolo proviene da Inews24.it.

