Marvel’s Spider Man 2 raggiunge un record assoluto | è solo il trailer per PS5 ma già tutti lo vogliono – VIDEO

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La Casa delle Idee non sbaglia praticamente un colpo. Il fumetto Marvel dell’amichevole-Man viene letto da milioni di fan da quasi quaranta anni. Il film sono una bomba e suscitano comunque reazioni, belle o brutte che siano, lasciano qualcosa. Di riflesso anche nel mondo fatato del gaming.man, eroe Marvel – Adobe StockMan 2, il prossimo gioco dell’acclamato franchise-Man per PlayStation, sviluppato da Insomniac Games in collaborazione con Marvel Games e PlayStation per la console PS5,un: èilper PS5 ma giàlo. Venti diman: ...