Marotta: "Dybala? Monitoriamo tutte le opportunità. Accordo raggiunto per il mio rinnovo"" (Di lunedì 17 gennaio 2022) Queste le parole dell’ad Beppe Marotta intercettato ai microfoni di DAZN poco prima di Atalanta-Inter. Ecco il suo pensiero su Paulo Dybala: “Dybala? Io ero a casa, non cercava me con lo... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 17 gennaio 2022) Queste le parole dell’ad Beppeintercettato ai microfoni di DAZN poco prima di Atalanta-Inter. Ecco il suo pensiero su Paulo: “? Io ero a casa, non cercava me con lo...

Advertising

GiovaAlbanese : Azione di disturbo su #Dybala a parte, la vera sfida di #Marotta alla dirigenza della #Juventus è per Gianluca… - DiMarzio : .@Inter I Il direttore #Marotta parla del successo in #Supercoppa e del #mercato ?? - SkySport : Marotta: 'Inter su Dybala? I tentativi vanno fatti ma l'attacco e a posto' #SkyCalciomercato #Calciomercato… - _visentini : RT @LouGirardiReal: Nessuna prima pagina ha parlato dello scandalo di Bergamo. Due rigori non concessi all’atalanta. Questo lo sommiamo agl… - Pall_Gonfiato : #Inter - Beppe #Marotta non rinnega il possibile interesse per #Dybala -