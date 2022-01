“Mario ci ha detto…”: Balotelli, il presidente svela il futuro dell’attaccante (Di lunedì 17 gennaio 2022) Balotelli in Turchia sembra rinato ed ecco che tornano le voci di mercato. Il presidente dell’Adana svela un retroscena. Mario Balotelli sta discretamente impressionando nel campionato turco. La sua squadra, l’Adana allenata da Vincenzo Montella, è ormai ad un solo punto dal terzo posto trascinata dallo stesso Balotelli, autore di 8 gol fino ad ora. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 17 gennaio 2022)in Turchia sembra rinato ed ecco che tornano le voci di mercato. Ildell’Adanaun retroscena.sta discretamente impressionando nel campionato turco. La sua squadra, l’Adana allenata da Vincenzo Montella, è ormai ad un solo punto dal terzo posto trascinata dallo stesso, autore di 8 gol fino ad ora. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

