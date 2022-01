Mara Venier, com’era da giovane? Meravigliosa! Eccola agli esordi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Mara Venier è una delle presentatrici TV più amate e seguite di sempre. Il suo programma di punta, Domenica In, è ormai di diventato un vero e proprio cult della televisione italiana. Ma com’era Nara Venier da giovane? Eccola agli esordi. Mara Venier è un volto noto della televisione italiana, amatissima dal pubblico per la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 17 gennaio 2022)è una delle presentatrici TV più amate e seguite di sempre. Il suo programma di punta, Domenica In, è ormai di diventato un vero e proprio cult della televisione italiana. MaNaradaè un volto noto della televisione italiana, amatissima dal pubblico per la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

GuidoDeMartini : LA FACCIA DI MARA VENIER quando sente dal direttore dello Spallanzani VAIA che l’efficacia del vaccino dura non 12,… - italexit9 : VIDEO:Mara #Venier:'Ho letto sul giornale che questo #Vaccino,ogni 4 mesi,potrebbe paralizzare le difese immunitari… - Mario48440912 : RT @Thepissedcat: SILERI IN PALESE DIFFICOLTÀ CONTESTA OMS, EMA E CRISANTI, CON MARA VENIER CHE INIZIA A PALESARE SERI DUBBI IN DIRETTA TV.… - Thepissedcat : SILERI IN PALESE DIFFICOLTÀ CONTESTA OMS, EMA E CRISANTI, CON MARA VENIER CHE INIZIA A PALESARE SERI DUBBI IN DIRET… - JacPr4185774 : SILERI IN PALESE DIFFICOLTÀ CONTESTA OMS, EMA E CRISANTI, CON MARA VENIER CHE INIZIA A PALESARE SERI DUBBI IN DIRET… -