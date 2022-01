Manuela Villa | chi è | età | carriera | canzoni | Isola dei Famosi | figlio | Instagram | chi è il marito | padre | vita privata | chi è la mamma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche: chi è, età,è nata a Roma il 7 febbraio del 1966 ed è una nota cantante e scrittrice, figlia del cantante Claudioe della soubrette e ballerina Noemi Garofalo.ha iniziato a studiare canto e pianoforte da giovanissima, poi ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 1990 durante la trasmissione Piacere Raiuno. Spesso ospite nei salotti televisivi, nel 1994 ha anche partecipato al Festival di Sanremo con il gruppo Squadra Italia. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Ma non solo ...