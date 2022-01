Manuel Bortuzzo, la sua vita nel film ‘Rinascere’ (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si chiama ‘Rinascita‘ il film che racconta la vita di Manuel Bortuzzo. Attualmente nella casa del Grande Fratello Vip, è stato lo stesso Manuel a scrivere il libro da cui ha tratto ispirazione la pellicola. Il film ripercorrerà la vita di Manuel dal momento del tragico incidente. Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019, infatti, il ragazzo rimase coinvolto in una sparatoria a Piazza Eschilo, nella periferia di Roma. Il suo fu uno scambio di persona. Tale incidente causò a Manuel una lesione midollare, per la quale oggi deve sedere su una carrozzina. Marinelli e Daniel Bazzano furono condannati a 14 anni e 8 mesi. La regia è affidata a Umberto Marino. Giancarlo Commare interpreterà Manuel ... Leggi su zon (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si chiama ‘Rinascita‘ ilche racconta ladi. Attualmente nella casa del Grande Fratello Vip, è stato lo stessoa scrivere il libro da cui ha tratto ispirazione la pellicola. Ilripercorrerà ladidal momento del tragico incidente. Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019, infatti, il ragazzo rimase coinvolto in una sparatoria a Piazza Eschilo, nella periferia di Roma. Il suo fu uno scambio di persona. Tale incidente causò auna lesione midollare, per la quale oggi deve sedere su una carrozzina. Marinelli e Daniel Bazzano furono condannati a 14 anni e 8 mesi. La regia è affidata a Umberto Marino. Giancarlo Commare interpreterà...

Advertising

amygdalahollows : RT @veccomiqui: Giucas : 'Domani Katia farà il compleanno a mezzanotte in puntata' Manuel : 'Come regalo una bella nomination' ?? EVIL BOR… - Federica_Mor : RT @veccomiqui: Giucas : 'Domani Katia farà il compleanno a mezzanotte in puntata' Manuel : 'Come regalo una bella nomination' ?? EVIL BOR… - AlessioSantola1 : RT @veccomiqui: Giucas : 'Domani Katia farà il compleanno a mezzanotte in puntata' Manuel : 'Come regalo una bella nomination' ?? EVIL BOR… - cafaro_claudio : RT @veccomiqui: Giucas : 'Domani Katia farà il compleanno a mezzanotte in puntata' Manuel : 'Come regalo una bella nomination' ?? EVIL BOR… - l_u_cy3 : RT @veccomiqui: Giucas : 'Domani Katia farà il compleanno a mezzanotte in puntata' Manuel : 'Come regalo una bella nomination' ?? EVIL BOR… -