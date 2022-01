Måneskin | la band italiana ritorna al Festival di Sanremo

Leggi su zon

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ino dove tutto è iniziato! La ormai celebre in tutto il mondo, esattamente a un anno di distanza, proprio nel luogo che ha dato inizio alla loro incredibile e vorticosa scalata verso il successo: il palco deldi. A dare la notizia è stato proprio Amadeus, riconfermato per la terza volta di seguito come conduttore del, che andrà in onda dal 1 al 5 Febbraio 2022. L’annuncio è stato dato in diretta tramite collegamento televisivo su Rai1, e lo stesso Amadeus non ha esitato ad esprimere il suo entusiasmo: ” Isono lapiù importante, il gruppo più cercato, amato, desiderato al mondo”- ha dichiarato il conduttore”. Amadeus ha poi ...