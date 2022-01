Malfitano: “Napoli ancora da scudetto, vi spiego il motivo” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Il Napoli è ancora in lotta per lo scudetto” lo dice il giornalista Mimmo Malfitano di Gazzetta ai microfoni di Radio Marte. Gli azzurri hanno avuto un periodo nero a dicembre con le sconfitte interne con Atalanta, Spezia ed Empoli che hanno fatto crollare la squadra di Spalletti. I tanti infortuni hanno solo peggiorato la situazione. Ora il Napoli sta recuperando molti uomini, come Osimhen, Zielinski, Mario Rui e Fabian Ruiz. Entro breve ritorneranno anche Insigne e Ospina, mentre bisognerà attendere per rivedere Anguissa, Koulibaly o Ounas che sono in Coppa d’Africa. Secondo Malfitano il Napoli può ancora puntare al titolo in Serie A: “Argomento controverso. Se fino a un mese e mezzo fa abbiamo parlato di Napoli come candidata non ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Ilin lotta per lo” lo dice il giornalista Mimmodi Gazzetta ai microfoni di Radio Marte. Gli azzurri hanno avuto un periodo nero a dicembre con le sconfitte interne con Atalanta, Spezia ed Empoli che hanno fatto crollare la squadra di Spalletti. I tanti infortuni hanno solo peggiorato la situazione. Ora ilsta recuperando molti uomini, come Osimhen, Zielinski, Mario Rui e Fabian Ruiz. Entro breve ritorneranno anche Insigne e Ospina, mentre bisognerà attendere per rivedere Anguissa, Koulibaly o Ounas che sono in Coppa d’Africa. Secondoilpuòpuntare al titolo in Serie A: “Argomento controverso. Se fino a un mese e mezzo fa abbiamo parlato dicome candidata non ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Malfitano: 'Il pari di Atalanta-Inter è il miglior risultato per le ambizioni del Napoli' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Malfitano: 'Il pari di Atalanta-Inter è il miglior risultato per le ambizioni del Napoli' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Malfitano: 'Il pari di Atalanta-Inter è il miglior risultato per le ambizioni del Napoli' - apetrazzuolo : IL COMMENTO - Malfitano: 'Il pari di Atalanta-Inter è il miglior risultato per le ambizioni del Napoli' - napolimagazine : IL COMMENTO - Malfitano: 'Il pari di Atalanta-Inter è il miglior risultato per le ambizioni del Napoli' -