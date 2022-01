M5S | Meleo-Festa | Cinema Apollo | Comune stralcia finanziamenti lavori

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma – “L’amministrazione Gualtieri hato in bilancio iper ial, voluti dalla giunta Raggi: sono rimasti solo i costi di progettazione.” “Come consigliere capitolina e del I Municipio faremo quanto possibile per portare avanti iper la salute dei residenti e la vita culturale dell’Esquilino, quartiere spesso dimenticato da chi governa la prima municipalità della Capitale e su cui abbiamo chiesto l’istituzione di una commissione speciale.” “A tal proposito, da questo pomeriggio ci faremo portavoce in Assemblea capitolina per verificare se si è trattata di un svista o se c’è la volontà politica di non portare a termine idell’ex. Caro sindaco Gualtieri e cara ...

In una nota dei capigruppo in Assemblea capitolina Linda) e Antonio De Santis (Lista Civica Raggi Ecologia), si mette in guardia il sindaco Gualtieri dal proseguire in questa direzione. ...Chi di sicuro è contrario è il: la capogruppo grillina Lindae Antonio De Santis della lista Raggi hanno ribadito di essere vaccinati, salvo poi schierarsi contro il pass rafforzato in ...ROMA - Sono trascorsi pochi mesi dall’insediamento del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che già si è accesa la polemica per lo spoil system negli uffici dell’organizzazione municipale capitolina. Gu ...Roma - "Sarebbe proprio il caso di dire che 'arrivano i vostri' e non si guarda in faccia nessuno. Non si spiega altrimenti il forte depotenziamento della ...