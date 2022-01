L’uomo che sapeva troppo 1956 | Hitchcock allo stato puro

Leggi su locchiodelcineasta

(Di lunedì 17 gennaio 2022)cheTitolo Originale: The Man Who Knew Too Much Anno:Paese di produzione: Stati Uniti d’America Genere: spionaggio, thriller Durata: 120 minuti Regia: AlfredSceneggiatura: John Michael Hayes Fotografia: Rubert Burks Montaggio: George Tomasini Musica: Bernard Herrmann, Arthur Benjamin Attori: James Stewart, Doris Day, Brenda De Banzie, Bernard Miles, Ralph Truman, Daniel Gélin, Mogens Wieth, Christopher Olsen, Reggie Nalder, George Howe, Alix Talton, Alexi Bobrinsky Trailer de “che”Trama de “che” Il dottor Ben McKenna si trova a Marrakech con la moglie Jo, ex cantante lirica, e ...