Lulù suona la sveglia con Jessica: “Sei pazza, stai facendo una figura di merd@” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nella casa del Grande Fratello VIP 6 la relazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni procede a singhiozzi e tutti gli altri vipponi si trovano a commentare quello che accade, anche Jessica. La bella principessa ieri ha fatto notare che è da pazzi scannarsi la sera prima, dirsene di ogni e poi arrivare a fare pace. Soleil le ha fatto notare che forse, chi è nella sua posizione, non dovrebbe commentare quello che succede tra Sophie e Alessandro e se fosse realmente amica della Codegoni, darebbe qualche consiglio invece che sparlare alle sue spalle. L’atteggiamento di Jessica, ancora troppo vicina a Basciano, non è piaciuto nemmeno a Lulù Selassiè che ieri ha cercato di far notare alcune cose a sua sorella e ha usato anche parole molto forti nei suoi confronti… “Il comportamento che hai è da sfig*ti. Non insistere con le battute ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nella casa del Grande Fratello VIP 6 la relazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni procede a singhiozzi e tutti gli altri vipponi si trovano a commentare quello che accade, anche. La bella principessa ieri ha fatto notare che è da pazzi scannarsi la sera prima, dirsene di ogni e poi arrivare a fare pace. Soleil le ha fatto notare che forse, chi è nella sua posizione, non dovrebbe commentare quello che succede tra Sophie e Alessandro e se fosse realmente amica della Codegoni, darebbe qualche consiglio invece che sparlare alle sue spalle. L’atteggiamento di, ancora troppo vicina a Basciano, non è piaciuto nemmeno aSelassiè che ieri ha cercato di far notare alcune cose a sua sorella e ha usato anche parole molto forti nei suoi confronti… “Il comportamento che hai è da sfig*ti. Non insistere con le battute ...

