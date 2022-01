Lulù Selassié attacca la sorella Jessica: “Sbagli e fai figure di m***a”. Lite furiosa nella casa del GF Vip (Di lunedì 17 gennaio 2022) Negli ultimi tempi Lulù Selassié si è spesso trovata nella condizione di dover rimproverare sua sorella Jessica per l’atteggiamento che ha iniziato ad avere nella casa dall’arrivo del nuovo inquilino Alessandro Basciano. Stando alle parole della principessa, sua sorella avrebbe iniziato a fare troppe battute all’ex protagonista di Uomini e Donne e questo ha dato fastidio anche a Sophie Codegoni. Nelle ultime ore dunque le due hanno avuto un acceso scambio di opinioni e Lucrezia ha dimostrato ancora una volta di non avere peli sulla lingua. Lulù Selassié bacchetta la sorella: “Passi da sfigata” Sembra insomma che Lucrezia non gradisca l’atteggiamento che sua sorella sta ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Negli ultimi tempisi è spesso trovatacondizione di dover rimproverare suaper l’atteggiamento che ha iniziato ad averedall’arrivo del nuovo inquilino Alessandro Basciano. Stando alle parole della principessa, suaavrebbe iniziato a fare troppe battute all’ex protagonista di Uomini e Donne e questo ha dato fastidio anche a Sophie Codegoni. Nelle ultime ore dunque le due hanno avuto un acceso scambio di opinioni e Lucrezia ha dimostrato ancora una volta di non avere peli sulla lingua.bacchetta la: “Passi da sfigata” Sembra insomma che Lucrezia non gradisca l’atteggiamento che suasta ...

Advertising

infoitcultura : Lulù Selassié si scaglia contro la sorella: 'Sei una sifigata'. Caos al GF Vip - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Lulù Selassié critica Jessica: 'Mi vergogno per te! Hai un comportamento da sf***ta' - cherry19611883 : RT @Solepassiotrash: Lulu che chiama AMORE la vecchia Dopo tutto quello che le ha detto Voi le SELASSIÈ non ve le meritate #jeru #jessv… - ylepass899 : RT @Solepassiotrash: Lulu che chiama AMORE la vecchia Dopo tutto quello che le ha detto Voi le SELASSIÈ non ve le meritate #jeru #jessv… - Gioia11625035 : RT @Solepassiotrash: Lulu che chiama AMORE la vecchia Dopo tutto quello che le ha detto Voi le SELASSIÈ non ve le meritate #jeru #jessv… -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié GF Vip, Manuel Bortuzzo contro Katia: 'Al compleanno le regaliamo la nomination' Argomenti trattati Manuel Bortuzzo contro Katia Ricciarelli Manuel Bortuzzo e gli altri concorrenti con Katia Ricciarelli Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié Manuel Bortuzzo ha manifestato il ...

GF Vip, Manuel e la commovente lettera a indirizzo di Lulù: 'Sei la vita che non riesco a vivere' Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono a tutti gli effetti una coppia. I due ragazzi si sono conosciuti e innamorati nella casa del ' Grande Fratello Vip ' e dopo diverse incomprensioni, hanno deciso di vivere la loro ...

Gf Vip, passa un aereo con un messaggio di sostegno a Lulù Selassiè. Ricciarelli: «Quante ca..te» Corriere della Sera Argomenti trattati Manuel Bortuzzo contro Katia Ricciarelli Manuel Bortuzzo e gli altri concorrenti con Katia Ricciarelli Manuel Bortuzzo eHailéManuel Bortuzzo ha manifestato il ...Manuel Bortuzzo esono a tutti gli effetti una coppia. I due ragazzi si sono conosciuti e innamorati nella casa del ' Grande Fratello Vip ' e dopo diverse incomprensioni, hanno deciso di vivere la loro ...