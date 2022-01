Love is in the air, trama 17 gennaio: Burak ricambia Melek? (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per Melek, a Love is in the air, sembrerà arrivare una piacevole svolta per quanto concerne il suo rapporto con Burak. Quest'ultimo, è innamorato di Eda, ma da quando nella vita della ragazza è ritornato Serkan e i due ex fidanzati stanno cercando di ritrovare l'armonia ed un clima sereno per il bene della piccola Kiraz, si è reso conto di non avere speranze, soprattutto perché in fondo al suo cuore la Yildiz prova ancora dei forti sentimenti per Bolat. La trama della soap opera turca di oggi, lunedì 17 gennaio, rivela che Melek sarà ancora profondamente scossa dopo il momento di vicinanza che ha avuto con il suo titolare. Il giovane, infatti, dopo aver visto Eda e Serkan insieme, ha alzato il gomito e si è ubriacato. Melek lo ha visto da solo in spiaggia e si è ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per, ais in the air, sembrerà arrivare una piacevole svolta per quanto concerne il suo rapporto con. Quest'ultimo, è innamorato di Eda, ma da quando nella vita della ragazza è ritornato Serkan e i due ex fidanzati stanno cercando di ritrovare l'armonia ed un clima sereno per il bene della piccola Kiraz, si è reso conto di non avere speranze, soprattutto perché in fondo al suo cuore la Yildiz prova ancora dei forti sentimenti per Bolat. Ladella soap opera turca di oggi, lunedì 17, rivela chesarà ancora profondamente scossa dopo il momento di vicinanza che ha avuto con il suo titolare. Il giovane, infatti, dopo aver visto Eda e Serkan insieme, ha alzato il gomito e si è ubriacato.lo ha visto da solo in spiaggia e si è ...

