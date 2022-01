Love is in the air, anticipazioni 18 gennaio: una sorpresa per Eda (Di lunedì 17 gennaio 2022) anticipazioni Love is in the Air prossima puntata martedì 18 gennaio. Arriva una sorpresa davvero inaspettata per Eda. Eda e Serkan trascorrono un paio di giorni insieme, sotto lo stesso tetto. Una convivenza che potrebbe dirsi forzata visto che la decisione non è partita da loro. A scegliere questa convivenza è stato il giudice che ha deliberato in merito al caso dell’affido di Kiraz. Entrambi i genitori hanno il diritto ed il dovere di presenziare un paio di giorni, almeno per il momento, contemporaneamente. La reazione di EdaLa prerogativa sarà quella di cercare di evitare discussioni e litigi alla presenza della loro piccola Kiraz. Tra i due, però, i trascorsi hanno lasciato dei segni importanti e una volta entrati in casa non perdono tempo per litigare. Eda non perde tempo e rinfaccia a Serkan ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 17 gennaio 2022)is in the Air prossima puntata martedì 18. Arriva unadavvero inaspettata per Eda. Eda e Serkan trascorrono un paio di giorni insieme, sotto lo stesso tetto. Una convivenza che potrebbe dirsi forzata visto che la decisione non è partita da loro. A scegliere questa convivenza è stato il giudice che ha deliberato in merito al caso dell’affido di Kiraz. Entrambi i genitori hanno il diritto ed il dovere di presenziare un paio di giorni, almeno per il momento, contemporaneamente. La reazione di EdaLa prerogativa sarà quella di cercare di evitare discussioni e litigi alla presenza della loro piccola Kiraz. Tra i due, però, i trascorsi hanno lasciato dei segni importanti e una volta entrati in casa non perdono tempo per litigare. Eda non perde tempo e rinfaccia a Serkan ...

