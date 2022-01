“Love”, alla scoperta del nuovo album di Silvia Tancredi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il 19 gennaio uscirà (sulle principali piattaforme streaming, su etichetta Tilt Music Production/The Orchad) “Love”, il terzo album di Silvia Tancredi. Un lavoro importante, che segna la realizzazione di un nuovo capitolo artistico della cantante, dal sapore spiccatamente internazionale. “Love” è composto da dieci tracce che si nutrono di gospel, soul e rhythm and blues, impreziosite dalla calda e raffinata voce di Silvia, che riesce come poche a toccare le corde emotive dell’ascoltatore. Tra i brani della tracklist spiccano singoli già noti al pubblico come “True Love”, “Making a Way” e “Indescribable”. La produzione artistica è di Gigi Rivetti. Così Silvia vede il suo “Love”: «Queste 4 lettere ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il 19 gennaio uscirà (sulle principali piattaforme streaming, su etichetta Tilt Music Production/The Orchad) “”, il terzodi. Un lavoro importante, che segna la realizzazione di uncapitolo artistico della cantante, dal sapore spiccatamente internazionale. “” è composto da dieci tracce che si nutrono di gospel, soul e rhythm and blues, impreziosite dcalda e raffinata voce di, che riesce come poche a toccare le corde emotive dell’ascoltatore. Tra i brani della tracklist spiccano singoli già noti al pubblico come “True”, “Making a Way” e “Indescribable”. La produzione artistica è di Gigi Rivetti. Cosìvede il suo “”: «Queste 4 lettere ...

Advertising

Lopinionista : 'Love', alla scoperta del nuovo album di Silvia Tancredi - claiirdelune__ : @toglitidalcazzo @Francescaa231 @Menefreghista97 @Soleilandia Se non fosse per Signorini, Soleil sarebbe uscita sub… - woolfandcoffee : RT @briansassy: comunque fidatevi di kate beckett che alla domanda 'how do you know when you're in love?' lei risponde 'all the songs make… - emmadelreadahoe : RT @briansassy: comunque fidatevi di kate beckett che alla domanda 'how do you know when you're in love?' lei risponde 'all the songs make… - ovettodepresso : RT @briansassy: comunque fidatevi di kate beckett che alla domanda 'how do you know when you're in love?' lei risponde 'all the songs make… -