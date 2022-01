“Lol | chi ride è fuori” | ecco la seconda stagione | l’annuncio di Fedez Il nuovo cast

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma – Ladi ‘Lol: Chi’ arriva su Prime Video dal 24 febbraio. Ildel comedy show di Amazon Original in 6 puntate comprende Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza, Max Angioni, sotto lo sguardo attento del game masteraffiancato da Frank Matano. Ed è proprioa rilanciaredell’arrivo della nuovadello show sulle sue storie di Instagram. I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming da giovedì 24 febbraio e gli ultimi due dal 3 marzo – con il gran finale – che decreterà un unico vincitore: lo sfidante che riuscirà a resistere rimanendo serio tutte le ...

Dopo il sorprendente successo diride è fuori , Amazon Prime è pronta a lanciare la seconda stagione del game show condotto da Fedez . I primi 4 episodi saranno disponibili a partire dal prossimo 24 febbraio mentre, gli ...In merito alla nuova stagione, l'head of Amazon Originals Italia Nicole Morganti ha spiegato: 'ride è fuori torna con un cast estremamente ambizioso e diversificato, affiancando alcuni ...La seconda stagione di LOL: chi ride è fuori ha una data di uscita ufficiale. I nuovi episodi del comedy show saranno disponibili su Amazon Prime Video a partire da giovedì 24 f ...Dato il successo della prima edizione, che ha visto trionfare Ciro Priello dei The Jackal", torna il comedy show Amazon diretto da Fedez, stavolta affiancato da Frank Matano A lcune gag sono già diven ...