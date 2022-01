Lo Spezia ribalta il Milan, ma è giallo nel finale. Il Napoli sbanca Bologna con Lozano (Di lunedì 17 gennaio 2022) E’ successo veramente di tutto nelle ultime partite della 22esima giornata del campionato di Serie A, in particolar modo finale pazzesco nella sfida tra Spezia e Milan. Successo meritato del Napoli, la squadra di Spalletti ha avuto la meglio del Bologna. Colpo grosso del Napoli che ha avuto la meglio del Bologna, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-2. Spalletti si affida a Mertens come prima punta, alle sue spalle Elmas, Zielisnki e Lozano. I rossoblu rispondono con Arnautovic e Sansone. La partita si sblocca dopo 20 minuti con Lozano su assist di Elmas. Il Napoli continua a tenere il pallino del gioco e ancora Lozano chiude definitivamente l’incontro. Il Napoli sale a quota 46 ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 17 gennaio 2022) E’ successo veramente di tutto nelle ultime partite della 22esima giornata del campionato di Serie A, in particolar modopazzesco nella sfida tra. Successo meritato del, la squadra di Spalletti ha avuto la meglio del. Colpo grosso delche ha avuto la meglio del, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-2. Spalletti si affida a Mertens come prima punta, alle sue spalle Elmas, Zielisnki e. I rossoblu rispondono con Arnautovic e Sansone. La partita si sblocca dopo 20 minuti consu assist di Elmas. Ilcontinua a tenere il pallino del gioco e ancorachiude definitivamente l’incontro. Ilsale a quota 46 ...

Advertising

Italpress : Gyasi gela San Siro al 96', lo Spezia ribalta il Milan 2-1 - CalcioWeb : #MilanSpezia e #BolognaNapoli, successi esterni nelle partite di #SerieA: polemiche a San Siro - serieAnews_com : ?? Succede di tutto in #MilanSpezia: gol non valido per #Messias e lo #Spezia la ribalta Termina con un sonoro 0-2… - tuttonapoli : Il Milan crolla al 95'! Lo Spezia ribalta i rossoneri a San Siro: finisce 2-1 - Sport_Fair : #MilanSpezia e #BolognaNapoli: finale pazzesco a San Siro e sconfitta del rossoneri -