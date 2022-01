LIVE – Sonego-Querrey 7-5 3-3, primo turno Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Lorenzo Sonego e Sam Querrey, valevole per il primo turno degli Australian Open 2022. L’azzurro approccia al match come assoluto favorito per il passaggio al secondo atto dello Slam Australiano, sebbene le qualità al servizio dello statunitense non siano da sottovalutare. Sonego, dotato di un’ottima prima e di uno straordinario dritto in spinta, suo colpo principale, tenterà di domare l’impeto di Querrey da fondocampo. Gli spostamenti laterali sono tra i punti deboli dell’americano, quindi l’azzurro punterà molto probabilmente a far correre molto l’avversario e pungere con il dritto; dal canto suo, Querrey cercherà di ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ile latestuale del confronto tra Lorenzoe Sam, valevole per ildegli. L’azzurro approccia al match come assoluto favorito per il passaggio al secondo atto dello Slamo, sebbene le qualità al servizio dello statunitense non siano da sottovalutare., dotato di un’ottima prima e di uno straordinario dritto in spinta, suo colpo principale, tenterà di domare l’impeto dida fondocampo. Gli spostamenti laterali sono tra i punti deboli dell’americano, quindi l’azzurro punterà molto probabilmente a far correre molto l’avversario e pungere con il dritto; dal canto suo,cercherà di ...

