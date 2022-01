L'Italia ha già toccato il picco dei contagi? Cosa dicono gli esperti (Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - "Si vedono segnali importanti di rallentamento dell'epidemia in Italia" ma "alla domanda se siamo arrivati al picco, la risposta potrebbe essere 'ni'". Ad affermarlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ai microfoni di Radio Cusano Campus. "Il tasso di positività dei tamponi molecolari è sceso, mentre quello degli antigenici è stabile intorno al 15% - spiega Cartabellotta - Questo è conseguenza del fatto che abbiamo situazioni differenziate da Regione a Regione, alcune potrebbero aver già raggiunto il picco. Ovviamente aspettiamo che questo rallentamento si consolidi, anche perchè in tanti sono tornati al lavoro e a scuola da pochi giorni dopo le feste di Natale". "In questo momento - continua il presidente della Fondazione - stiamo continuando a vedere che rispetto al numero dei casi, oltre due milioni di ... Leggi su agi (Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - "Si vedono segnali importanti di rallentamento dell'epidemia in" ma "alla domanda se siamo arrivati al, la risposta potrebbe essere 'ni'". Ad affermarlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ai microfoni di Radio Cusano Campus. "Il tasso di positività dei tamponi molecolari è sceso, mentre quello degli antigenici è stabile intorno al 15% - spiega Cartabellotta - Questo è conseguenza del fatto che abbiamo situazioni differenziate da Regione a Regione, alcune potrebbero aver già raggiunto il. Ovviamente aspettiamo che questo rallentamento si consolidi, anche perchè in tanti sono tornati al lavoro e a scuola da pochi giorni dopo le feste di Natale". "In questo momento - continua il presidente della Fondazione - stiamo continuando a vedere che rispetto al numero dei casi, oltre due milioni di ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia già Combinata nordica, il piatto piange per l'Italia. Pittin anonimo, l'affaire Samuel Costa e i giovani che non decollano ... avrebbe potuto issarsi all'attuale rendimento già qualche tempo fa. Poco importa la tempistica, ...possa esprimerlo appieno solo per un paio di settimane a inverno? Infine due parole sull' Italia del ...

Sud, precari e dimenticati: cosa chiedete al prossimo Presidente della Repubblica Non è tutta colpa della pandemia: già da molto tempo infatti la nostra società sta alimentando una ... non domani, anche perché spesso non riusciamo proprio a immaginarcelo un futuro in Italia e ...

TRANSIZIONE GIÀ INIZIATA, MA L’ITALIA È PRIGIONIERA DEI VINCOLI UE QUOTIDIANO NAZIONALE ... avrebbe potuto issarsi all'attuale rendimentoqualche tempo fa. Poco importa la tempistica, ...possa esprimerlo appieno solo per un paio di settimane a inverno? Infine due parole sull'del ...Non è tutta colpa della pandemia:da molto tempo infatti la nostra società sta alimentando una ... non domani, anche perché spesso non riusciamo proprio a immaginarcelo un futuro ine ...