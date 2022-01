L’Isola dei famosi chi affianca Ilary Blasi nel ruolo di opinionista | le voci sui nuovi nomi

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 17 gennaio 2022)deisi avvicina a grandi passi al ritorno in televisione che avverrà nel mese di marzo. A poco meno di due mesi dal debutto la squadra di autori del programma sta lavorando duramente per mettere su un cast di naufraghi all’altezza, del quale si sa però ancora nulla e tutto rimane top secret, supportato ovviamente da una forte presenza nello studio italiano. Detto della conferma come conduttrice per, come riportatovi tempo addietro proprio su queste pagine, sembra che i ragionamenti maggiori si stiano facendo intorno alla figura degli opinionisti dato che la trasmissione sembra ormai rimasta orfana dopo il triplice forfait di Iva Zanicchi, Elettra Lamboghini e Tommaso Zorzi. In queste ore prendono forza idi due candidature note ai canali Mediaset, dopo che le ...