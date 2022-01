L' inflazione sta dissanguando gli italiani | rincari per 1 400 euro a famiglia

(Di lunedì 17 gennaio 2022) L'in Italia continua la sua inarrestabile corsa, arrivando su livelli che non si vedevano ormai da 10 anni. I prezzi dei beni e servizi hanno iniziato a salire con la ripresa economica post covid, registrando ritmi di...

Dal caro energia all'impennata dell', passando per la revisione del Patto di stabilità e il processo di ratifica del Mes, ma ...alla luce della nuova ondata di contagi a cui l'Europa..."Il caro energia frena due imprese su tre, la corsa dell'rischia di costare mille euro a famiglia, a conferma dell'effetto domino della pandemia ...aggiungendo in una nota che "il Governo...E’ il Comune di Rimini attraverso una nota a comunicare l’indice dei prezzi al consumo per il nostro territorio, che nel mese di dicembre 2021 ha registrato una crescita del +3,9% su base annua (lo st ...La variabile più pericolosa che i risparmiatori generalmente trascurano è l’inflazione (cioè l’aumento dei prezzi), essa nel tempo tende ad erodere il potere d’acquisto del capitale (anche se esso rim ...