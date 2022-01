L’impennata no vax di Melandri gli costa caro: lo sponsor non rinnova il suo contratto (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le ha tentate tutte, compresa una pseudo inversione “a U” per sminuire quella sua dichiarazione iniziale. Una retromarcia non servita, soprattutto dopo la sua partecipazione alla manifestazione no vax e no green pass andata in scena sabato scorso a Milano. Perché, ormai, Marco Melandri era finito fuori pista. E ora l’ex pilota, commentatore tecnico della Superbike a Dazn, inizia a perdere i primi tasselli del suo mosaico. Se molti appassionati di motociclismo lo hanno già scaricato e aspramente criticato, ora il ravennate deve fare i conti anche con uno sponsor che si è tirato indietro non rinnovando il suo contratto. Marco Melandri perde lo sponsor, addio al contratto con Trentino Marketing Tutto è partito da una sua dichiarazione (con annessi post social) in cui ha ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le ha tentate tutte, compresa una pseudo inversione “a U” per sminuire quella sua dichiarazione iniziale. Una retromarcia non servita, soprattutto dopo la sua partecipazione alla manifestazione no vax e no green pass andata in scena sabato scorso a Milano. Perché, ormai, Marcoera finito fuori pista. E ora l’ex pilota, commentatore tecnico della Superbike a Dazn, inizia a perdere i primi tasselli del suo mosaico. Se molti appassionati di motociclismo lo hanno già scaricato e aspramente criticato, ora il ravennate deve fare i conti anche con unoche si è tirato indietro nonndo il suo. Marcoperde lo, addio alcon Trentino Marketing Tutto è partito da una sua dichiarazione (con annessi post social) in cui ha ...

