L’ibrido delle nuove WRC | istruzioni per l’uso

Sabato scorso, all'arena Hangar 7 di Salisburgo, il WRC ha presentato in anteprima la stagione 2022, quella della rivoluzione ibrida. le nuove Rally1 si sono svelate con i colori definitivi, quelli che sfoggeranno questo giovedì quando inaugureranno la stagione con il Rally di Montecarlo. In questo articolo, vi illustriamo le novità principali, ed il modo con cui potrete seguire l'intera annata, che si preannuncia epocale. Anteprima WRC: quali novità per la stagione 2022? Le WRC Plus lasciano il posto alle Rally1, le prime "vuerrecì" a motore ibrido. Accanto al quattro cilindri 1.6 turbo lavora un motore elettrico da 100 kW, gestito da una centralina elettronica evoluta. Il sistema è attivato dal pilota attraverso i pedali, e non con un pulsante come avviene in F1. I piloti dunque dovranno adattare il proprio stile di guida, per gestire al meglio la potenza ...

