LETTERA La politica ammalata

(Di lunedì 17 gennaio 2022) "SE" decideranno che Silvio Berlusconi sarà il prossimo Presidente della Repubblica, noi, popolo sovrano, non potremo far nulla per opporci. Inutili le proteste che leggo sui social. Inutile la foto di Rosy Bindi con le sue parole di quel tempo "non sono una donna a sua disposizione!". Inutile Dacia Maraini, che tenta di spiegare cosa sia e sia stato il ...

... che originò la candidatura dell'ex pm nel Mugello? Berlusconi, stallo nel centrodestra per le elezioni del Quirinale: l'alternativa al Cav non c'è Berlusconi presidente della Repubblica, la...Impotente e vinta, io non mi stanco di accusare lae gli uomini che così la ...Una lettera destinata a Marcello Dell'Utri e Fedele Confalonieri per raccontare l'ambizione di Berlusconi di diventare presidente della Repubblica. Denis Verdini spiega come eleggere ...“In trent’anni – osserva Verdini - il centrodestra mai è stato così vicino, nei numeri, a poter conseguire un risultato che mai ha ottenuto” e Silvio Berlusconi 'ha la legittima ambizione di coronare ...