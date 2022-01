L’etica del cibo e la lotta alla cultura dello spreco (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’etica che guida le nostre vite, che fa da sfondo alle più delicate scelte politiche e ai più importanti investimenti economici è lo stesso pensiero morale che deve accompagnarci alle nostre tavole. Esiste un’etica dell’economia, un’etica dell’impresa, dobbiamo fare i conti e accettare di farci guidare dalL’etica del cibo. Quanto sia necessario farlo ce lo ha ricordato di recente Papa Francesco, intervenendo in occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione. “Attualmente assistiamo a un autentico paradosso quanto all’accesso al cibo – e se non vogliamo mettere in pericolo la salute del nostro pianeta e di tutta la nostra popolazione, dobbiamo favorire la partecipazione attiva al cambiamento a tutti i livelli e riorganizzare i sistemi alimentari nel loro insieme”. Se ci pensiamo, ancor più in questa fase ... Leggi su formiche (Di lunedì 17 gennaio 2022)che guida le nostre vite, che fa da sfondo alle più delicate scelte politiche e ai più importanti investimenti economici è lo stesso pensiero morale che deve accompagnarci alle nostre tavole. Esiste un’etica dell’economia, un’etica dell’impresa, dobbiamo fare i conti e accettare di farci guidare daldel. Quanto sia necessario farlo ce lo ha ricordato di recente Papa Francesco, intervenendo in occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione. “Attualmente assistiamo a un autentico paradosso quanto all’accesso al– e se non vogliamo mettere in pericolo la salute del nostro pianeta e di tutta la nostra popolazione, dobbiamo favorire la partecipazione attiva al cambiamento a tutti i livelli e riorganizzare i sistemi alimentari nel loro insieme”. Se ci pensiamo, ancor più in questa fase ...

