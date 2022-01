L'Eredità, un mistero inquietante: che fine ha fatto Samira Lui? Le parole di Flavio Insinna, il caso si complica (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il caso si complica. E il caso è quello relativo a L'Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna su Rai 1, il quiz campionissimo in termini di share che, sera dopo sera, ogni giorno nessuno escluso, tiene compagnia al pubblico della rete ammiraglia di Viale Mazzini. Quale caso si complica? Presto detto, quello dell'assenza della professoressa Samira Lui, che ormai non compare dalle puntate in onda dopo la pausa per le festività natalizie. Ci si chiede, insomma, che cosa le sia accaduto e che cosa le impedisca di prendere parte a L'Eredità. Per ora, da parte di Flavio Insinna, non sono arrivate spiegazioni: si è limitato ad affermare che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ilsi. E ilè quello relativo a L', il programma condotto dasu Rai 1, il quiz campionissimo in termini di share che, sera dopo sera, ogni giorno nessuno escluso, tiene compagnia al pubblico della rete ammiraglia di Viale Mazzini. Qualesi? Presto detto, quello dell'assenza della professoressa, che ormai non compare dalle puntate in onda dopo la pausa per le festività natalizie. Ci si chiede, insomma, che cosa le sia accaduto e che cosa le impedisca di prendere parte a L'. Per ora, da parte di, non sono arrivate spiegazioni: si è limitato ad affermare che ...

Advertising

infoitcultura : L'Eredità, mistero sull'assenza di Samira, rivincita per Valeria: 'Miss Non La So' -