Lella Costa venerdì 21 gennaio a Lignano con l’ultimo monologo di FRANCA VALERI (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lignano Sabbiadoro – La vedova Socrate è l’ultimo monologo scritto e interpretato da FRANCA VALERI. Andato in scena la prima volta nel 2003, il lavoro è liberamente ispirato a La morte di Socrate di Friedrich Dürrenmatt. Nel 2019 FRANCA VALERI “regalò” questo testo a Lella Costa chiedendole di riportarlo sul palco. Il progetto produttivo – firmato dal Centro Teatrale Bresciano e da Mismaonda e diretto da Stefania Bonfadelli – si completò nell’estate del 2020, l’estate in cui FRANCA VALERI compì cento anni e pochi giorni dopo ci lasciò. La tournée dello spettacolo, fermata più volte a causa della pandemia, arriva finalmente anche nel Circuito ERT per una data venerdì 21 ... Leggi su udine20 (Di lunedì 17 gennaio 2022)Sabbiadoro – La vedova Socrate èscritto e interpretato da. Andato in scena la prima volta nel 2003, il lavoro è liberamente ispirato a La morte di Socrate di Friedrich Dürrenmatt. Nel 2019“regalò” questo testo achiedendole di riportarlo sul palco. Il progetto produttivo – firmato dal Centro Teatrale Bresciano e da Mismaonda e diretto da Stefania Bonfadelli – si completò nell’estate del 2020, l’estate in cuicompì cento anni e pochi giorni dopo ci lasciò. La tournée dello spettacolo, fermata più volte a causa della pandemia, arriva finalmente anche nel Circuito ERT per una data21 ...

