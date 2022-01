Lega del filo d’oro: al via la nuova campagna a sostegno dei sordociechi con Renzo Arbore e Neri Marcorè (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un filo prezioso che unisce le persone sordocieche con il mondo esterno: è questo il concetto che dal 1964 ha ispirato sia il nome che l’attività della Lega del filo d’oro, fino a renderla il più importante punto di riferimento in Italia per l’assistenza, l’educazione, la riabilitazione, il recupero e la valorizzazione delle potenzialità residue e il sostegno alla ricerca della maggiore autonomia possibile delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. E a quel “filo aureo della buona amicizia” – che per la fondatrice Sabina Santilli ha rappresentato il valore basilare dello spirito visionario dell’Ente, da sempre animato dal coraggio di vedere e ascoltare “oltre” ciò che è possibile, al fine di rendere la propria missione sostenibile e replicabile nel futuro – si ispira ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 gennaio 2022) Unprezioso che unisce le persone sordocieche con il mondo esterno: è questo il concetto che dal 1964 ha ispirato sia il nome che l’attività delladel, fino a renderla il più importante punto di riferimento in Italia per l’assistenza, l’educazione, la riabilitazione, il recupero e la valorizzazione delle potenzialità residue e ilalla ricerca della maggiore autonomia possibile delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. E a quel “aureo della buona amicizia” – che per la fondatrice Sabina Santilli ha rappresentato il valore basilare dello spirito visionario dell’Ente, da sempre animato dal coraggio di vedere e ascoltare “oltre” ciò che è possibile, al fine di rendere la propria missione sostenibile e replicabile nel futuro – si ispira ...

Advertising

borghi_claudio : Per ricordare la proposta con tutti i numeri (sostenibilissimi) del caso: - fanpage : Il senatore della Lega Simone Pillon che chiama “travestito” #DrusillaFoer non sa quel che dice (o forse sì ma allo… - matteosalvinimi : Questa mattina alla Camera per presentare le proposte della Lega contro il caro-bollette di luce e gas: è e sarà l’… - ilo_ak : RT @Noiconsalvini: Stefano Candiani: La #Lega è al governo per sostenere la ripresa del Paese. Fondamentale contrastare il caro energia e c… - Gabriel90719266 : RT @ilruttosovrano: Da dargli del mafioso a candidarlo alla Presidenza della Repubblica, la Lega con Berlusconi si è oggettivamente superat… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega del Guida all'acquisto - Perché lei: Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 CV ... con i gruppi ottici a Led dalla forma più allungata che abbraccia buona parte del portellone, su ... Nel corredo sono già compresi i sopracitati matrix Led, i cerchi di lega da 16 pollici, il ...

"Un altro inceneritore non porta energia" "La Lega afferma che per combattere il caro bollette occorra usare gli inceneritori, che saranno pronti ... dichiarano in una nota i consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle. "Discorsi veramente ...

Quirinale, la Lega del Veneto: sì a Berlusconi. Ma chance per Casellati Corriere della Sera EMIGRAZIONE, BILLI (LEGA): OTTIMA PARTENZA DEL COMITES OLANDA Roma, 17 gen - “Si è riunito il 15 gennaio in conference call il nuovo Comites in Olanda. “Abbiamo discusso su vari argomenti, tra i quali la nuova sede, il bilancio consuntivo, la strategia social, i ...

Boom delle due ruote, cresce a singhiozzo attenzione dei comuni MILANO (ITALPRESS) - Sale la disponibilità media di piste ciclabili in città (+65,5 km soltanto a Milano), cala il ricorso degli italiani al ...

... con i gruppi ottici a Led dalla forma più allungata che abbraccia buona parteportellone, su ... Nel corredo sono già compresi i sopracitati matrix Led, i cerchi dida 16 pollici, il ..."Laafferma che per combattere il caro bollette occorra usare gli inceneritori, che saranno pronti ... dichiarano in una nota i consiglieri comunaliMovimento Cinque Stelle. "Discorsi veramente ...Roma, 17 gen - “Si è riunito il 15 gennaio in conference call il nuovo Comites in Olanda. “Abbiamo discusso su vari argomenti, tra i quali la nuova sede, il bilancio consuntivo, la strategia social, i ...MILANO (ITALPRESS) - Sale la disponibilità media di piste ciclabili in città (+65,5 km soltanto a Milano), cala il ricorso degli italiani al ...