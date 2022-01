League of Legends, Evil Geniuses promuove Peter Dun a supervisore: Turtle nuovo head coach (Di lunedì 17 gennaio 2022) Evil Geniuses ha annunciato che il capo allenatore Peter Dun è stato promosso a capo dello staff tecnico di League of Legends. Il suo posto verrà preso dall’ex vice allenatore Gabriel “Turtle” Peixoto, che lavora con l’organizzazione di esports da dicembre 2020. “Da quando abbiamo introdotto Peter nel nostro staff siamo rimasti impressionati”, ha dichiarato il direttore generale di EG, Andrew Barton. “Con questa nuova ed entusiasmante espansione del nostro staff tecnico, siamo entusiasti di portare Peter in una posizione ancora superiore, in modo tale da poter avere una supervisione più forte in Academy e Amateur”, ha poi aggiunto Barton. Find out how our #LCS Masterminds are plotting our path to Worlds next year: https://t.co/yUcIrrhECA ... Leggi su esports247 (Di lunedì 17 gennaio 2022)ha annunciato che il capo allenatoreDun è stato promosso a capo dello staff tecnico diof. Il suo posto verrà preso dall’ex vice allenatore Gabriel “” Peixoto, che lavora con l’organizzazione di esports da dicembre 2020. “Da quando abbiamo introdottonel nostro staff siamo rimasti impressionati”, ha dichiarato il direttore generale di EG, Andrew Barton. “Con questa nuova ed entusiasmante espansione del nostro staff tecnico, siamo entusiasti di portarein una posizione ancora superiore, in modo tale da poter avere una supervisione più forte in Academy e Amateur”, ha poi aggiunto Barton. Find out how our #LCS Masterminds are plotting our path to Worlds next year: https://t.co/yUcIrrhECA ...

