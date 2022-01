Le pagelle di Bologna-Napoli | Lozano trascina il Napoli a -2 dal secondo posto Fabian Ruiz | l' eleganza non è acqua

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Meret 6: al 34' mette una pezza a un'indecisione difensiva dei suoi chiudendo lo specchio a Soriano sulla verticale tracciata da Svanberg. Non deve far altro che appostarsi al centro della porta per...

Advertising

100x100Napoli : Le pagelle di Bologna-Napoli: siete d'accordo con i nostri voti? Diteci i vostri. - cn1926it : #BolognaNapoli, le pagelle: #Lozano scatenato, doppietta da 3 punti! Il mago #Fabian è tornato - MundoNapoli : Bologna-Napoli 0-2, le pagelle: doppio Lozano, Fabian Ruiz sale in cattedra… - Spazio_Napoli : Un super #Lozano regala la vittoria al #Napoli in quel di #Bologna ???? La doppietta del messicano assicura tre pun… - sscalcionapoli1 : Bologna-Napoli 0-2, le pagelle: finalmente Lozano! Fabian, Lobo, Zielu: che qualità! -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle Bologna

Ledi- Napoli 0 - 2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022. Azzurri in vantaggio nel primo tempo col gol di Lozano, ...Commenta per primo- Napoli: 0 - 2 Meret 6: poche parate, nessun pensiero. Col passare dei minuti ilguadagna coraggio, senza impensierirlo mai sul serio. Di Lorenzo 6: ilnon spinge molto dalla sua parte per cui può spingere un po' di più, anche senza incidere particolarmente. ...Voti e pagelle di Bologna-Napoli. I partenopei vincono 2-0 grazie alla doppietta di un super Lozano. Si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo quella ...BOLOGNA - Bologna-Napoli (0-2), 22° turno del campionato di serie A, ecco le pagelle di "Napoli Magazine". LE PAGELLE DI "NAPOLI MAGAZINE" BOLOGNA (3-4-3): Skorupski 6; Soumaoro 5.5, Binks 5, Theate ...