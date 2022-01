Le nuove regole per bloccare le chiamate dei call center su cellulare (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il nuovo regolamento del Registro delle opposizioni dovrebbe entrare in vigore quest'anno, e sarà più duro contro il telemarketing Leggi su ilpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il nuovo regolamento del Registro delle opposizioni dovrebbe entrare in vigore quest'anno, e sarà più duro contro il telemarketing

Advertising

capuanogio : La Francia vara l'obbligo vaccinale per tutti gli atleti e sportivi, dilettanti o professionisti. Le nuove regole s… - Corriere : Londra vuole già abolire il green pass: il 26 gennaio le nuove regole. Resta solo la mascherina al chiuso - Agenzia_Ansa : Scattano le nuove regole. Da oggi si potrà accedere solo col green pass rafforzato in bar, ristoranti, alberghi, pi… - misiagentiles : RT @ilpost: Le nuove regole per bloccare le chiamate dei call center su cellulare - ilpost : Le nuove regole per bloccare le chiamate dei call center su cellulare -