Lazio, infortunio Pedro: oggi gli esami dello spagnolo (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'unica nota stonata di una serata da festeggiare. La Lazio è in ansia per Pedro. L'attaccante spagnolo è uscito dolorante nel primo tempo della gara con la Salernitana. Sguardo dolorante, e mano sulla coscia: così ha abbandonato il campo. E allarmato l'ambiente laziale. Lo spagnolo è infatti uno dei punti forti della squadra di Sarri, perderlo ora sarebbe un guaio. L'ex Barcellona e Chelsea ha alzato bandiera bianca poco prima dell'intervallo. Nella ripresa la Lazio avrebbe dilagato chiudendo la gara sul 3-0. Doppio Immobile e gol liberatorio di Lazzari per inchiodare la salernitana. Ora la Lazio è col fiato sospeso per Pedro. Lo spagnolo effettuerà oggi gli esami strumentali. Il rischio è che possa essersi procurato ...

