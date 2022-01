Lavoro: rapporto Una-Almed, in settore comunicazione 53% occupati sono giovani (2) (Di lunedì 17 gennaio 2022) (Adnkronos) - Solo in 26 società su 100 c'è almeno un dipendente straniero, mentre in due società su 100 ci sono più di 20 lavoratori stranieri e fanno tutte parte di grandi imprese e network internazionali. Fra le società interpellate il 67,79% dichiara di aver fatto ricorso nel 2020 alla Cassa Integrazione Covid, mentre il 32,21% dichiara di non averla utilizzata. Solo il 7,5% ha fatto ricorso alla cig prima dell'emergenza Covid. Infine l'81,6% delle imprese dichiara di aver attivato lo smartworking da 1 a 10 mesi nel corso del 2020 e il 14,5% non prevede di mantenerlo. "Monitorare l'evoluzione delle professioni della comunicazione è fondamentale per un'Alta Scuola come Almed che si propone di preparare l'ingresso dei giovani nel mondo del Lavoro", spiega Nicoletta Vittadini, direttore del Master in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) (Adnkronos) - Solo in 26 società su 100 c'è almeno un dipendente straniero, mentre in due società su 100 cipiù di 20 lavoratori stranieri e fanno tutte parte di grandi imprese e network internazionali. Fra le società interpellate il 67,79% dichiara di aver fatto ricorso nel 2020 alla Cassa Integrazione Covid, mentre il 32,21% dichiara di non averla utilizzata. Solo il 7,5% ha fatto ricorso alla cig prima dell'emergenza Covid. Infine l'81,6% delle imprese dichiara di aver attivato lo smartworking da 1 a 10 mesi nel corso del 2020 e il 14,5% non prevede di mantenerlo. "Monitorare l'evoluzione delle professioni dellaè fondamentale per un'Alta Scuola comeche si propone di preparare l'ingresso deinel mondo del", spiega Nicoletta Vittadini, direttore del Master in ...

Advertising

TV7Benevento : Lavoro: rapporto Una-Almed, in settore comunicazione 53% occupati sono giovani (2)... - TV7Benevento : Lavoro: rapporto Una-Almed, in settore comunicazione 53% occupati sono giovani... - martimessi9 : RT @lupoferoce8: #gfvip Autori del GF dovete fare bene il vostro lavoro. Quando farete una clip durante il serale del rapporto oserei dire… - StudioBraviCdl : Domani confronto sul rapporto di lavoro in #edilizia con i Colleghi #ConsulentidelLavoro di Perugia… - lupoferoce8 : #gfvip Autori del GF dovete fare bene il vostro lavoro. Quando farete una clip durante il serale del rapporto osere… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro rapporto Sanremo 2022, perché i Maneskin sono i veri superospiti del Festival ... mostrando ciò che è possibile raggiungere con il duro lavoro, l'impegno e una forte volontà. Siamo ... 'Siamo entusiasti che Damiano, Victoria, Ethan e Thomas abbiano deciso di rinnovare il rapporto ...

Nino Cerruti, addio allo stilista generoso che ha vestito e amato le star Diventò persino Cavaliere del Lavoro e designer ufficiale della scuderia di Formula 1 Ferrari. Ma c'... in occasione del lancio di una mostra a Tokyo che celebrava il suo rapporto con la storia del ...

Il lavoro a tempo parziale Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti Lavoro: rapporto Una-Almed, in settore comunicazione 53% occupati sono giovani (2) Solo in 26 società su 100 c'è almeno un dipendente straniero, mentre in due società su 100 ci sono più di 20 lavoratori stranieri e fanno tutte parte di grandi ...

Ci lascia Albino Sacco Casamassima, straordinario meridionalista di Matera che con Olivetti lavorò a risollevare i Sassi Nel 1950 l'imprenditore Olivetti si recò in Basilicata dove incontrò i fratelli Albino e Leonardo Sacco (1924-2018), giovani intellettuali meridionalisti formati alla scuola di Carlo Levi: con loro, c ...

... mostrando ciò che è possibile raggiungere con il duro, l'impegno e una forte volontà. Siamo ... 'Siamo entusiasti che Damiano, Victoria, Ethan e Thomas abbiano deciso di rinnovare il...Diventò persino Cavaliere dele designer ufficiale della scuderia di Formula 1 Ferrari. Ma c'... in occasione del lancio di una mostra a Tokyo che celebrava il suocon la storia del ...Solo in 26 società su 100 c'è almeno un dipendente straniero, mentre in due società su 100 ci sono più di 20 lavoratori stranieri e fanno tutte parte di grandi ...Nel 1950 l'imprenditore Olivetti si recò in Basilicata dove incontrò i fratelli Albino e Leonardo Sacco (1924-2018), giovani intellettuali meridionalisti formati alla scuola di Carlo Levi: con loro, c ...