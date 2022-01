Lavori contro l’erosione a Torre Flavia, il bilancio dell’associazione Scuolambiente (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ladispoli – E’ ben nota l’attenzione che l’Associazione Scuolambiente ha da molti anni sul sito dell’Oasi Naturale e sui resti archeologici della Palude di Torre Flavia. Pertanto l’Associazione accoglie con soddisfazione la notizia della ripresa dei Lavori di ristrutturazione. “Siamo davvero contenti che la situazione si sia sbloccata perché le condizioni della palude sono fortemente a rischio con l’infiltrazione di acqua marina e l’erosione della costa che avanza” afferma la Presidente dell’associazione Maria Beatrice Cantieri. Infatti, proprio per sollecitare l’intervento volto a frenare il fenomeno dell’erosione marina, questa estate l’Associazione, in collaborazione con Salviamo il paesaggio litorale Roma nord, Associazione Nautica Campo di Mare e stabilimento ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ladispoli – E’ ben nota l’attenzione che l’Associazioneha da molti anni sul sito dell’Oasi Naturale e sui resti archeologici della Palude di. Pertanto l’Associazione accoglie con soddisfazione la notizia della ripresa deidi ristrutturazione. “Siamo davvero contenti che la situazione si sia sbloccata perché le condizioni della palude sono fortemente a rischio con l’infiltrazione di acqua marina edella costa che avanza” afferma la PresidenteMaria Beatrice Cantieri. Infatti, proprio per sollecitare l’intervento volto a frenare il fenomeno delmarina, questa estate l’Associazione, in collaborazione con Salviamo il paesaggio litorale Roma nord, Associazione Nautica Campo di Mare e stabilimento ...

