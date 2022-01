L'autore della strage di Utoya ha chiesto la scarcerazione: 'Sono cambiato' (ma non aveva detto che non si era pentito?) (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ha chiesto la libertà condizionale dopo 10 anni di carcere: la richiesta è giunta da Anders Behring Breivik, l'assassino responsabile del massacro di Utoya in Norvegia (nel quale, nel 2011, uccise 77 ... Leggi su globalist (Di lunedì 17 gennaio 2022) Hala libertà condizionale dopo 10 anni di carcere: la richiesta è giunta da Anders Behring Breivik, l'assassino responsabile del massacro diin Norvegia (nel quale, nel 2011, uccise 77 ...

Advertising

Latina_Oggi : Aggredisce un commerciante mentre entra in auto per rubare gli incassi, arrestato I fatti avvenuti lo scorso 10 set… - poicipenso4 : @diegohp93 Durissimo attacco all’autore della reazione - Paola7460 : RT @santegidionews: #17gennaio Presentazione del libro 'Ritorno ad Abramo. In viaggio con Francesco alle radici della fratellanza' con l'au… - lollocascini : Se entrate nello spogliatoio della #SierraLeone e chiamata #Kamara si gireranno in molti. Già, perché in squadra ce… - giandomenic45 : RT @HANIA243474887: Dopo la sentenza del TAR per il Lazio che ha annullato il protocollo “tachipirina e vigile attesa”, impedendo ai medici… -