“Lascio per sempre la tv, è un inferno”: la decisione che lascia tutti di stucco (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Lascio per sempre la tv, è un inferno”: l’annuncio ha lasciato tutti senza parole, non vuole più apparire in televisione. Una notizia che, quando è stata annunciata, ha lasciato i telespettatori spiazzati. Il mondo dello spettacolo è un mondo vasto e come in ogni settore, le difficoltà sono sempre tante e spesso non è così L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 17 gennaio 2022) “perla tv, è un”: l’annuncio hatosenza parole, non vuole più apparire in televisione. Una notizia che, quando è stata annunciata, hato i telespettatori spiazzati. Il mondo dello spettacolo è un mondo vasto e come in ogni settore, le difficoltà sonotante e spesso non è così L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

AlbertoBagnai : Io per esempio in questi casi lascio che lo dicano e poi “esco” le ricevute delle PEC. L’ordine in cui si fanno le… - AlessandroSa88 : @Valenti83086861 @Catysan21 @Akllen1 @Myrdrwin @alecattelan Non perdo tempo a seguire conferenze stampa dei politic… - UnTemaAlGiorno : RT @MariaCo31490144: 'Ogni sera al tramonto lascio le mie impronte lungo la spiaggia per ascoltare #laVoceDel mare che sussurra al mio cuor… - Ilnovelliere : @alby61 @Giusepp33009254 @tomasomontanari @matteorenzi L'onore delle 'minchiate' lo lascio a te!! Hai particolare p… - AntonellaFasan1 : @Lucia_L88 Penso sia così per molte persone...io devo dirti la verità, vivo! Ho imparato che nella vita bisogna ess… -