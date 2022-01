L’alieno Commisso sul pianeta Serie A | il suo arrivo è la cosa migliore successa al calcio italiano Che infatti vuole respingerlo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Roccoè un alieno sbarcato sulA. Pensava di essere arrivato nel campionato più bello del mondo, con la squadra di una delle città più belle d’Italia. Voleva investire, costruire uno stadio, esportare nel pallone il suo modello di business a stelle e strisce con cui è diventato miliardario. Invece pian piano sta scoprendo di essere in una “gabbia di matti”, tra procuratori esosi, dirigenti pasticcioni, presidenti viziati. E un po’ confuso, un po’ incazzato, come un extraterrestre che proprio non si capacita di dove sia finito, comincia a insultare tutti quanti. Come si fa a non amarlo. Bisogna amarlo non solo per i suoi modi buffi da italoamericano in un gangster movie, a metà tra Marlon Brando e Danny De Vito (guai a prenderlo in giro perché dà in escandescenze pure su questo). Bisogna amarlo perché il suo ...