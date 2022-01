La voglia di rivalsa di Caso (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un 7 pollici pubblicato con Edoné Dischi con un pezzo inedito e un suo classico riarrangiato: scopriamo insieme le ultime novità di Caso Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un 7 pollici pubblicato con Edoné Dischi con un pezzo inedito e un suo classico riarrangiato: scopriamo insieme le ultime novità di

Advertising

Loryebbbasta : Quello di Jess verso besciamellalight è pura voglia di rivincita,vuole farlo capitolare per poi sfancularlo..mentre… - Delu90Inter : @deliux9 Come quasi sempre è una questione di motivazioni. E la voglia di rivalsa potrebbe anche portarlo a rifiuta… - IzzoEdo : @dianacalibana @SilvestriMd La vedo in maniera molto diversa da te su questo. Silvestri è stato attaccato immediata… - JordanoSimo : @LattuadaGiacomo @19cecilia06 Assolutamente, a Nicola va erta una statua. Penso la squadra abbia più che altro una… - marcozanotti61 : @PeterPenna I ragazzi devono tirar fuori L orgoglio e gli attributi x dimostrare che nn sono i più scarsi della leg… -