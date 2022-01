La svolta nel caso di Agata Scuto, 10 anni dopo la scomparsa (Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - Dieci anni dopo il delitto si apre uno squarcio sulla misteriosa scomparsa ad Acireale di Agata Scuto, una giovane disabile sparita nel nulla e il 4 giugno del 2012, all'età di 22 anni. Per omicidio aggravato e occultamento del cadavere della giovane mai trovato è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Catania un uomo. L'indagine ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del sessantenne in ragione sia del rapporto particolare che aveva instaurato nell'ultimo periodo con la ragazza, che non usciva mai di casa da sola, né intratteneva rapporti con altre persone; sia per le false notizie fornite agli inquirenti circa i suoi spostamenti il giorno della scomparsa di Agata. In particolare, l'indagato ... Leggi su agi (Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - Dieciil delitto si apre uno squarcio sulla misteriosaad Acireale di, una giovane disabile sparita nel nulla e il 4 giugno del 2012, all'età di 22. Per omicidio aggravato e occultamento del cadavere della giovane mai trovato è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Catania un uomo. L'indagine ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del sessantenne in ragione sia del rapporto particolare che aveva instaurato nell'ultimo periodo con la ragazza, che non usciva mai di casa da sola, né intratteneva rapporti con altre persone; sia per le false notizie fornite agli inquirenti circa i suoi spostamenti il giorno delladi. In particolare, l'indagato ...

Advertising

sulsitodisimone : La svolta nel caso di Agata Scuto, 10 anni dopo la scomparsa - mosqueramaiello : RT @quattroruote: La prima vera gara tra vetture a guida autonoma si è svolta a Las Vegas nel weekend: a vincere è stato il team italiano e… - pezslaugh : RT @radio_zek: Svolta storica a #Taiwan: per la prima volta una coppia gay ha adottato una bambina. Nel 2019 è stato il primo Paese asiatic… - TriborMenendez : ?????? Ricerca svolta da Quinta Columna: I vaccinati sono in pericolo di vita, possono morire in qualsiasi momento… - bortic85 : @Lucaa_0101 @footballmilan Anch’io sono dell’idea che la svolta (per Milan e Pioli) sia stato l’arrivo di Ibra. Gia… -

Ultime Notizie dalla rete : svolta nel LAVORO E POLITICA/ La lezione utile della riforma spagnola 'anti - precarietà' La nuova legislazione punta ad assegnare un nuovo ruolo di tutela dei lavoratori all'azione contrattuale svolta dal sindacato a livello centrale per ogni settore produttivo. Era nel combinato ...

Il mio Celati ...ed era il critico che percepisce le forze e le spinte e i minimi dettagli all'opera nel testo, il ... Poi, nei decenni successivi, la svolta (le svolte) della sua scrittura perché "passa il tempo, ...

La svolta nel caso di Agata Scuto, 10 anni dopo la scomparsa AGI - Agenzia Italia Veduggio con Colzano: Agrati spa acquista all’asta l’area ex Puricelli L’ex Puricelli di Veduggio con Colzano ha un nuovo proprietario. L’area che ha una superficie di 11.364 metri quadrati è stata acquistata da Agrati Spa. L’asta si è svolta ...

Atalanta-Inter, il tweet del Napoli Faccine perplesse sui social dopo l’ultimo tweet della Ssc Napoli che ha scatenato commenti di ogni genere. «Stanno a Bologna e si saranno abboffati di Tortellini, gnocchi fritti e ...

La nuova legislazione punta ad assegnare un nuovo ruolo di tutela dei lavoratori all'azione contrattualedal sindacato a livello centrale per ogni settore produttivo. Eracombinato ......ed era il critico che percepisce le forze e le spinte e i minimi dettagli all'operatesto, il ... Poi, nei decenni successivi, la(le svolte) della sua scrittura perché "passa il tempo, ...L’ex Puricelli di Veduggio con Colzano ha un nuovo proprietario. L’area che ha una superficie di 11.364 metri quadrati è stata acquistata da Agrati Spa. L’asta si è svolta ...Faccine perplesse sui social dopo l’ultimo tweet della Ssc Napoli che ha scatenato commenti di ogni genere. «Stanno a Bologna e si saranno abboffati di Tortellini, gnocchi fritti e ...