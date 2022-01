La Sposa, Serena Rossi: “Grazie per la fiducia, il meglio deve ancora venire”. Le anticipazioni della seconda puntata (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ed eccoci qui. All’inizio di questa storia che racconta di un passato ricco di umanità… tra emozioni, mani sporche, visi sudati, lacrime e abbracci stretti”. Sono le prime parole di Serena Rossi, dopo la messa in onda della prima puntata della fiction ‘La Sposa’ che la vede protagonista nei panni di Maria. “Grazie ai 6 milioni di spettatori che ci hanno dato fiducia. Ma siamo solo all’inizio… il meglio deve ancora venire”. L’appuntamento per la seconda puntata della serie, con protagonisti l’attrice partenopea e Giorgio Marchesi, diretti dal regista Giacomo Campiotti, è per domenica 23 gennaio alle ore 21,30. La storia è ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ed eccoci qui. All’inizio di questa storia che racconta di un passato ricco di umanità… tra emozioni, mani sporche, visi sudati, lacrime e abbracci stretti”. Sono le prime parole di, dopo la messa in ondaprima puntatafiction ‘La’ che la vede protagonista nei panni di Maria. “ai 6 milioni di spettatori che ci hanno dato. Ma siamo solo all’inizio… il”. L’appuntamento per lapuntataserie, con protagonisti l’attrice partenopea e Giorgio Marchesi, diretti dal regista Giacomo Campiotti, è per domenica 23 gennaio alle ore 21,30. La storia è ...

Advertising

anteprima24 : ** La Sposa, Serena Rossi: 'Il meglio deve ancora venire'. Le anticipazioni della seconda puntata **… - arual812 : RT @fanpage: Sono numeri da capogiro quelli degli #AscoltiTv per la prima puntata de #LaSposa, la nuova fiction di Rai1 con Serena Rossi h… - RistagnoAnna : RT @fanpage: Serena Rossi, protagonista de #LaSposa, dedica questa sua nuova prova attoriale alla nonna, scomparsa lo scorso maggio https:/… - arual812 : RT @MontiFrancy82: Esordio strepitoso per #LaSposa la nuova serie con @serenarossi_com e #GiorgioMarchesi in onda su Rai 1. La prima puntat… - arual812 : RT @fraversion: Io sono Mia, Mina Settembre, La sposa. Sul fronte fiction e film tv, Serena Rossi negli tre anni non ha sbagliato un proget… -