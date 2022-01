La Sposa | il trionfo dei buoni sentimenti paga

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La- Serena Rossi Basta che sia buona. Serena Rossi è sempre più protagonista della fiction nostrana e se c’è una cosa che accomuna i suoi personaggi, che si muovono in generi e contesti diversi, è l’assoluta magnanimità. Mina Settembre prima e Maria de Laadesso, sono donne devote al genere umano, pronte a dare fiducia al prossimo, a mettere il bene degli altri dinanzi al proprio e a sacrificarsi per la causa. Bellissime martiri che potrebbero sembrare quasi finte, se non avessero il dono di essere adorabili. Maria è una donna forte, capace, con tutte le carte in regola, ma attira su di sé ogni possibile catastrofe. Oltre ad aver perso prematuramente il padre ed avere alle spalle una famiglia indigente, costretta ad accettare il pericoloso aiuto di ricchi e dispotici concittadini, viene abbandonata dal suo grande amore e, quando ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Sposa trionfo

Gli ascolti della giornata di domenica 16 gennaio 2022: in prime time ottimi dati d'ascolto per La Sposa con Serena Rossi, con 6 milioni di spettatori