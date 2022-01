La scienza dice che hai 6.200 opportunità ogni giorno per cambiare la direzione della tua vita (Di lunedì 17 gennaio 2022) Con 6.200 pensieri al giorno abbiamo esattamente così tante opportunità di cambiare la direzione alla vita. Non accadrebbe da un giorno all’altro, ma direi che chiunque sia in grado di arrivare al punto in cui almeno 3.101 di quei pensieri siano positivi, comincerebbe a vedere una trasformazione massiccia all’opera nella propria vita nel tempo. Come Leggi su periodicodaily (Di lunedì 17 gennaio 2022) Con 6.200 pensieri alabbiamo esattamente così tantedilaalla. Non accadrebbe da unall’altro, ma direi che chiunque sia in grado di arrivare al punto in cui almeno 3.101 di quei pensieri siano positivi, comincerebbe a vedere una trasformazione massiccia all’opera nella proprianel tempo. Come

Advertising

ilfoglio_it : Ma è vero che il Covid può ridurre le dimensioni del pene? Cosa dice la scienza - periodicodaily : La scienza dice che hai 6.200 opportunità ogni giorno per cambiare la direzione della tua vita #benessere… - MarzioMorandi : RT @intuslegens: Servo, perché esalti il rischio covid, dopo che tutta la scienza mondiale dice che #Omicron è raffreddore, e minimizzi il… - folucar : RT @gianlucac1: Lo Stato qui, Lo Stato li'...la dittaura finche non gli danno una cadrega, che poi e' la ragione per cui stan su twitter… - la_lagigogin : RT @gianlucac1: Lo Stato qui, Lo Stato li'...la dittaura finche non gli danno una cadrega, che poi e' la ragione per cui stan su twitter… -