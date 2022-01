La Sampdoria ha esonerato D’Aversa | ma ancora non c’è l’accordo con Giampaolo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Confermate le voci sull’esonero del tecnico della, Roberto. Il club doriano ha ufficializzato che l’allenatore ex Parma non siederà più sulla panchina blucerchiata. Il club sta cercando un accordo per il ritorno di Marco, ma la trattativa èin stallo. Al momento la squadra è senza una guida e già martedì deve scendere in campo contro la Juventus in Coppa Italia. Termina così l’esperienza didopo la sconfitta casalinga rimediata sabato col Torino per 2-1, la terza consecutiva del 2022. Lasi trova al 14° posto in classifica, che condivide con l’Udinese: 20 punti raccolti in 22 partite, con un margine di quattro lunghezze sulla zona retrocessione. “Laannuncia di aver sollevato Roberto ...