La regina Elisabetta non sosterrà la battaglia del principe Harry (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il principe Harry si è dichiarato intenzionato a pagare di tasca propria per la protezione della polizia quando si trova nel Regno Unito. Ma il Ministero dell'Interno non ha accettato e ha negato la scorta ai Sussex. Da allora la coppia ha chiesto un riesame giurisdizionale contro la decisione intraprendendo la prima causa di un membro della Famiglia Reale contro il governo. Secondo le ultime news, la regina Elisabetta non si schiererà dalla parte del nipote. Il principe Harry non avrà il sostegno della regina Elisabetta La regina Elisabetta non aiuterà il principe Harry ad avere guardie del corpo della polizia quando si trova nel Regno Unito. Secondo i rapporti, dunque, la Sovrana non ...

