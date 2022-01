“La mia anima gemella”. GF Vip, Nathaly Caldonazzo e il fidanzato misterioso. Ne parla solo ora: “Lo amo” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si fa sempre più interessante la sesta edizione del ‘GF Vip’, impreziosita dall’ingresso di Delia Duran. Nella Casa più spiata d’Italia è tempo di litigi e di discussioni, ma anche di confidenze inaspettate e altrettanto particolari. Come nel caso di Nathaly Caldonazzo, che ha deciso di riferire qualche dettaglio in più sulla sua vita privata. Ne ha parlato proprio con la dolce metà di Alex Belli, la quale ha ascoltato con grande interesse il suo discorso su un uomo che è entrato definitivamente nel suo cuore. Intanto, sono state condivise delle clip da Sonia Bruganelli contro Nathaly Caldonazzo. E la prima è accusata da alcuni fan della gieffina di aver trovato una collocazione in tv solo grazie al suo matrimonio con Paolo Bonolis. Un vero e proprio polverone, dunque, che ha visto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si fa sempre più interessante la sesta edizione del ‘GF Vip’, impreziosita dall’ingresso di Delia Duran. Nella Casa più spiata d’Italia è tempo di litigi e di discussioni, ma anche di confidenze inaspettate e altrettanto particolari. Come nel caso di, che ha deciso di riferire qualche dettaglio in più sulla sua vita privata. Ne hato proprio con la dolce metà di Alex Belli, la quale ha ascoltato con grande interesse il suo discorso su un uomo che è entrato definitivamente nel suo cuore. Intanto, sono state condivise delle clip da Sonia Bruganelli contro. E la prima è accusata da alcuni fan della gieffina di aver trovato una collocazione in tvgrazie al suo matrimonio con Paolo Bonolis. Un vero e proprio polverone, dunque, che ha visto ...

